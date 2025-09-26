FantaSia Book Party alla Mostra D' Oltremare
Il FantaSia Book Party è molto più di una fiera: è un viaggio straordinario nel cuore della letteratura fantasy, dove i libri prendono vita e i sogni diventano realtà.Il 15 e 16 novembre 2025, negli spazi suggestivi del Centro Congressi della Mostra d’Oltremare di Napoli, migliaia di appassionati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
fantasia - book
