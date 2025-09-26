Fano la Link si mostra per la prima volta | Qui per fermare la fuga dei cervelli Il nostro tour nella nuova sede di palazzo Marcolini

FANO Uno storico palazzo recuperato e ora al passo coi tempi per un'università moderna e che vuole rispondere alle esigenze del territorio. A breve il via delle lezioni, ieri la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fano, la Link si mostra per la prima volta: «Qui per fermare la fuga dei cervelli». Il nostro tour nella nuova sede di palazzo Marcolini

In questa notizia si parla di: fano - link

