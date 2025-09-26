Fano arrestati gli autori delle rapine di settembre | minacciarono custode con la pistola
Fano, 26 settembre 2025 – Sono finiti in carcere i due responsabili delle rapine a mano armata avvenute agli inizi di settembre a Fano. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi fanesi, senza fissa dimora e con problemi legati alla droga. Il primo episodio risale a una sera lungo la strada Adriatica sud: approfittando del buio, un rapinatore con il volto coperto da mascherina e cappuccio entrò in un esercizio commerciale e, mostrando una pistola, si fece consegnare l’incasso, circa 100 euro. Pochi giorni dopo, in zona Metaurilia, la coppia venne sorpresa dal custode di una struttura ricettiva mentre stava scassinando alcuni distributori automatici di giochi per bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
