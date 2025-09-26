Nel mondo dorato dello spettacolo l’apparenza spesso inganna. Dietro sorrisi e complimenti di circostanza, non mancano frecciate e tensioni, soprattutto tra colleghi di lungo corso. A smascherare questa patina di falsa armonia ci ha pensato ancora una volta Giancarlo Magalli. Il conduttore, noto per non avere peli sulla lingua, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha sparato a zero su Teo Mammucari e non ha risparmiato neppure la Rai né Alessandro Cattelan. Una vera e propria stoccata multipla, pronunciata con l’ironia tagliente che lo ha sempre contraddistinto. Mentre si appresta a vivere una nuova stagione televisiva più da opinionista che da protagonista, Magalli riflette con sarcasmo sul suo percorso e su come – a suo dire – sia stato trattato dopo anni di carriera. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Famosissimo conduttore asfalta Mammucari: «In Rai fanno lavorare gente come lui!», ecco chi è