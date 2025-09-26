Famosa attrice rivela Avrei dovuto sposare Pippo Baudo | rivelazione inaspettata ecco chi è

Non è un semplice ricordo quello che Fioretta Mari ha condiviso, ma una vera confessione che riporta alla luce un legame profondo con uno dei volti più iconici della televisione italiana. Attrice e docente storica di recitazione, Mari – oggi 83enne – ha sorpreso tutti svelando che avrebbe potuto diventare la moglie di Pippo Baudo. Una dichiarazione intensa, fatta con il cuore, che racconta non solo un affetto mai svanito, ma anche un passato intrecciato a scelte, rimpianti e destini sfiorati. E intanto, tra i retroscena su Lorella Cuccarini e le polemiche scoppiate dopo la morte di Baudo, emerge il ritratto di un uomo profondamente umano, segnato da passioni discrete e amicizie indissolubili. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Famosa attrice rivela «Avrei dovuto sposare Pippo Baudo»: rivelazione inaspettata, ecco chi è

In questa notizia si parla di: famosa - attrice

“Pronti…? Sono di nuovo incinta”. Un anno dopo riecco spuntare il pancione: la famosa attrice lo annuncia così

“Denuncio Conte”: l’annuncio della famosa attrice spiazza tutti

Megan Fox: curiosità sorprendenti sull’attrice famosa

Tanti auguri a . Oggi l'attrice statunitense, diventata famosa per la sua interpretazione di Sarah Connor nei primi due film della serie Terminator, compie anni #LindaHamilton #compleanno - facebook.com Vai su Facebook

Famosa attrice rivela «Non ho avuto un tumore al seno, ma tre operazioni, è un segnale»: ecco chi è - Confessione choc di una celebre attrice: rompe il silenzio sulla sua salute «Tre interventi, la vita mi ha mandato un segnale» ... Riporta donnapop.it