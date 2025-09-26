Family Care | In Italia invecchiare è un lusso I bonus del governo non bastano Servono detrazioni vere per l' assistenza familiare

L'Italia è il Paese più anziano d'Europa, ma restare a casa propria in condizioni dignitose diventa ogni giorno più complicato. Secondo i dati ISTAT, nel 2024 oltre il 24% della popolazione italiana ha più di 65 anni, e le proiezioni parlano di un continuo aumento nei prossimi decenni. Nonostante ciò, le famiglie che si trovano a gestire l'assistenza di un anziano non autosufficiente devono affrontare costi insostenibili e incentivi che, nei fatti, restano fuori dalla portata di chi ne avrebbe più bisogno. Il nuovo bonus badanti da 850 euro introdotto dal Governo nasce con l'obiettivo di sostenere le famiglie, ma le condizioni per accedervi lo rendono poco più che simbolico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Family Care: "In Italia invecchiare è un lusso. I bonus del governo non bastano. Servono detrazioni vere per l'assistenza familiare"

