Familiar Touch | la recensione del dramma di un' anziana alle prese con l' Alzheimer

Comingsoon.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'ottantenne e il suo mondo in una clinica specializzata per malati di Alzheimer in un film che affronta con toni lievi e malinconici la perdita della memoria. La recensione di Mauro Donzelli di Familiar Touch di Sarah Friedland, pluripremiato nella sezione orizzonti del Festival di Venezia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

familiar touch la recensione del dramma di un anziana alle prese con l alzheimer

© Comingsoon.it - Familiar Touch: la recensione del dramma di un'anziana alle prese con l'Alzheimer

In questa notizia si parla di: familiar - touch

Familiar Touch di Sarah Friedland: dal 25 settembre al cinema dopo il trionfo a Venezia

Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant

Dalla Mostra del Cinema di Venezia: “Familiar Touch” in anteprima al Modernissimo

familiar touch recensione drammaFamiliar Touch: la recensione del dramma di un'anziana alle prese con l'Alzheimer - Familiar Touch la recensione dell'opera prima di Sarah Friedland vincitore di vari premi a Orizzonti sul tema della demenza e dell'alzheimer ... Come scrive comingsoon.it

familiar touch recensione drammaFamiliar touch: recensione del film di Sarah Friedland - Al cinema del 25 settembre 2025 l'esordio di Sarah Friedland, Familiar touch, con protagonista l'attrice Kathleen Chalfant. Da cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Familiar Touch Recensione Dramma