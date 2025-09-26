Famiglie signorili del territorio aretino nel medio evo incontri con la Società Storica
Arezzo, 26 settembre 2025 – Con la conferenza introduttiva di Paolo Cammarosano prende avvio il nuovo ciclo organizzato dalla Società storica aretina sulle “Famiglie signorili del territorio aretino nel medio evo”. L'incontro è in programma martedì 30 settembre, alle ore 17,30, all'Auditorium Ducci di via Cesalpino. Curato da Luca Berti e da Gian Paolo Scharf, il ciclo di conferenze si propone di fare un ritratto di quello che fu per secoli il ceto dirigente aretino e di delineare la storia di alcuni fra i più importanti gruppi agnatizi del nostro territorio, i loro rapporti con gli altri soggetti politici ed in particolare con il Comune cittadino, il loro radicamento territoriale, le divisioni e gli scontri di questa aristocrazia militarizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
