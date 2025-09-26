Famiglie in fuga dalle città gli italiani comprano casa nell’hinterland

Nel 2024 il mercato immobiliare italiano chiude in positivo. Secondi i dati dell’Agenzia delle Entrate, le compravendite nei comuni capoluogo sono state 224.275, in aumento dell’1,3% rispetto al 2023. Una crescita identica, sempre dell’1,3%, ha interessato anche i comuni non capoluogo, passati da 489.096 a 495.303 transazioni. Ad analizzare le dinamiche sono anche i dati del Gruppo Tecnocasa, che rivelano un cambiamento significativo nelle scelte degli acquirenti. I dati del 2024. Nel 2024, infatti, è salita al 24,6% la percentuale di residenti nelle grandi città che hanno deciso di acquistare una casa nell ‘hinterland (erano il 23,1% nel 2023 e solo il 18% nel 2019). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

