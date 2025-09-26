Famiglie in difficoltà C’è la Carta dedicata a te Misura di sostegno sociale

Boccata d’ossigeno per oltre mille famiglie ternane, che potranno beneficiare della “ Carta dedicata a te “. I destinatari sono nuclei composti da almeno tre persone (di cui un minorenne) con un Isee inferiore a 15 mila euro e non percettori di altre misure di sostegno al reddito. La Carta, prepagata dall’ Inps, consente di acquistare beni di prima necessità per un importo pari a 500 euro. Il contributo è una tantum. "Si tratta di un’ importante iniziativa di sostegno sociale – spiega l’assessore al welfare Viviana Altamura –. I nuclei familiari beneficiari per il Comune di Terni sono 1044 e l’importo complessivo per la città è pari a 522 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

