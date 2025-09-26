Famiglia svedese si perde nei boschi sopra Macugnaga

Novaratoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si perdono nei boschi e vengono recuperati dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino.Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 settembre, intorno alle 15, alcune squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino sono intervenute a Val Quarazza, vicino al Lago della Fate, per recuperare un padre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

famiglia - svedese

