Famiglia svedese si perde nei boschi sopra Macugnaga
Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 settembre, intorno alle 15, alcune squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino sono intervenute a Val Quarazza, vicino al Lago della Fate, per recuperare un padre.
