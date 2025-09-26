Milano, 26 settembre 2025 – Nuovi nomi al Famedio. La Commissione consultiva del Comune per le onoranze al Famedio ha approvato l’iscrizione di 14 personalità nel Pantheon di Milano, all’interno del Cimitero Monumentale, che avverrà il prossimo 2 novembre. I cittadini illustri sono Giuseppina Antognini, Giorgio Armani, Adriana Asti, Gianni Berengo Gardin, Cesare Cavalleri, Rosita Missoni, Zita Mosca Baldessarri, Ernesto Pellegrini, Paolo Pillitteri, Arnaldo Pomodoro, Nicoletta Ramorino, Fausta Squatriti, Augusto Tognasso e Oliviero Toscani. Giorgio Armani, nero su bianco i principi per il futuro della maison: “Integrità morale e ricerca di uno stile essenziale ed elegante” Tra gli ultimi proprio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Famedio di Milano, 14 nuovi iscritti: c’è anche Giorgio Armani. Tutti i nomi