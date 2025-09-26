Falso in bilancio | Sandro Biasotti condannato a cinque mesi
Sandro Biasotti, ex presidente della Regione Liguria, ex senatore ed ex amministratore della holding Biasotti Group Srl, è stato condannato a cinque mesi di reclusione, con la condizionale, per false comunicazioni sociali relative ai bilanci della holding chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
