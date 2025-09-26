Falso in bilancio | Sandro Biasotti condannato a cinque mesi

Sandro Biasotti, ex presidente della Regione Liguria, ex senatore ed ex amministratore della holding Biasotti Group Srl, è stato condannato a cinque mesi di reclusione, con la condizionale, per false comunicazioni sociali relative ai bilanci della holding chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

falso bilancio sandro biasottiL’ex senatore Biasotti condannato a 5 mesi per falso in bilancio: il pm aveva chiesto un anno - Genova – L'ex senatore ed ex presidente della Regione Liguria Sandro Biasotti è stato condannato a cinque mesi con la condizionale per falso in bilancio. ilsecoloxix.it scrive

falso bilancio sandro biasottiGenova: 5 mesi a Biasotti per falso in bilancio - È stato condannato a cinque mesi di reclusione con la condizionale l’ex senatore e già presidente della Regione Liguria Sandro Biasotti, nell’ambito di un procedimento per falso in bilancio relativo ... Riporta telenord.it

