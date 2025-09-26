Falso concussione e atti persecutori Ex vigili assolti con formula piena

CASSOLNOVO (Pavia) Assolti entrambi, con formula piena. Maria Grazia Pietrapertosa e Luigi Critelli, rispettivamente ex comandante e vice della polizia locale di Cassolnovo, erano stati arrestati, ai domiciliari, il 16 gennaio 2023, con le accuse, a vario titolo, di concussione continuata, falso in atto pubblico, indebita induzione a dare o promettere utilità e atti persecutori in danno di un collega. Uno scandalo tra i vigili di Cassolnovo, scattato dalla querela della madre di un adolescente, con l’accusa di aver tenuto procedure anomale e arbitrarie nel fermo di due moto da cross, prive di targa e assicurazione e quindi non abilitate a circolare su strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Falso, concussione e atti persecutori. Ex vigili assolti con formula piena

