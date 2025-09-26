False flag il piano di Kiev per accusare i russi

Il piano di Kiev per compiere un'operazione sotto falsa bandiera in Romania e Polonia, usando i droni russi abbatuti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - False flag, il piano di Kiev per accusare i russi

In questa notizia si parla di: false - flag

False flag, cosa sono e perché i complottisti li vedono ovunque

«I droni russi in Polonia? Incidente, provocazione o false flag»

Droni russi in Polonia, false flag attack che serve all'Occidente per aumentare la sua propaganda e alimentare un clima di guerra

Panico da droni false flag. Grande è la confusione sopra il cielo d'Europa (di L. Santucci) - X Vai su X

Ue, false flag ed escalation - Quella dell’attacco russo alla Polonia è una stupida false flag improvvisata. altrenotizie.org scrive

Kiev, 'sventato un piano russo per rapire e uccidere Zelensky' - I servizi di sicurezza ucraini (Sbu) affermano di avere sventato un piano orchestrato dall'Fsb russo per rapire e assassinare Volodymyr Zelensky e altri alti dirigenti di Kiev e che prevedeva di ... Lo riporta ansa.it