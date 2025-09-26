Fallito colpo in una gioielleria nel Barese feriti il rapinatore e un carabiniere
AGI - Paura questa mattina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, nel Barese, dove un uomo armato ha tentato una rapina in una gioielleria. Il malfattore, con il volto coperto da una maschera di plastica bianca, avrebbe fatto irruzione nell'esercizio commerciale intorno alle 10.30, minacciando i presenti. A fermarlo è stato un carabiniere in pensione che, nel tentativo di bloccarlo, ha ingaggiato una colluttazione durante la quale sarebbe partito un colpo d'arma da fuoco. Il bilancio è di due feriti: lo stesso rapinatore e l'ex militare intervenuto. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: fallito - colpo
Bucano muro con un escavatore per introdursi nel deposito di un'azienda: colpo fallito nel Barese
Bucano muro con un escavatore per introdursi nel deposito di un'azienda: colpo fallito nel Barese
Teramo sotto choc: colpo fallito, arrestato latitante calabrese in 24 ore!
Lui, poi, Junio Valerio Borghese, un vero patriota, talmente tanto patriota che nel 1970 tentò un colpo di Stato, passato alla storia come il fallito golpe Borghese, e scappò in Spagna, l'amica Spagna franchista, restandoci fino alla morte. #Vannacci #XMas - X Vai su X
Fallito il colpo ! https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Cp5SBlHpcDzjHGB1J - facebook.com Vai su Facebook
Assalto fallito in gioielleria: "Notti da incubo in centro storico" - Notte di paura in pieno centro storico a Rimini, dove la gioielleria Banchetti di via Michele Rosa è stata presa di mira da una banda di malviventi. Segnala ilrestodelcarlino.it
Colpo in gioielleria, con auto ariete sfondano l'ingresso e scappano con 100mila euro - Nella notte tra il 27 e il 28 agosto una banda, con un'auto ariete, ha sfondato la vetrina di un negozio viale Italia. Da romatoday.it