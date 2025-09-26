AGI - Paura questa mattina al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, nel Barese, dove un uomo armato ha tentato una rapina in una gioielleria. Il malfattore, con il volto coperto da una maschera di plastica bianca, avrebbe fatto irruzione nell'esercizio commerciale intorno alle 10.30, minacciando i presenti. A fermarlo è stato un carabiniere in pensione che, nel tentativo di bloccarlo, ha ingaggiato una colluttazione durante la quale sarebbe partito un colpo d'arma da fuoco. Il bilancio è di due feriti: lo stesso rapinatore e l'ex militare intervenuto. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fallito colpo in una gioielleria nel Barese, feriti il rapinatore e un carabiniere