Fallimento Ravenna Hospitality Srl Tre condanne e un’assoluzione Otto anni all’immobiliarista Musca

Il principale degli imputati, l’immobiliarista 75enne Giuseppe Musca, è stato condannato a otto anni di reclusione. La moglie, la 57enne Susi Ghiselli, a tre anni. Il figlio del primo, l’imprenditore 49enne Nicola Musca, pur incassando un’assoluzione per una delle contestazioni, è stato condannato sempre a tre anni. Infine l’ultimo imputato a giudizio, il 56enne Davide Alicata, è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato". La stessa difesa aveva sostenuto che fosse estraneo alla vicenda. Si è chiuso così nel tardo pomeriggio di ieri davanti al collegio penale il processo per le vicende patrimoniali legate al fallimento del novembre 2017 di una società, la Ravenna Hospitality srl, legata alla promozione del Grand Hotel Mattei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

