Fabrizio Corona condannato per aver diffamato Icardi Nara e Brozovic
La terza sezione della Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di Fabrizio Corona, fotografo catanese ex "re dei paparazzi", per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, dell'ex marito ed ex attaccante interista Mauro Icardi e del centrocampista Marcelo Brozovic, anche lui ex. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Fabrizio Corona diffamò Wanda Nara, Icardi e Brozovic: condanna confermata in appello
Da Cremona è passato anche Fabrizio Corona. Il noto personaggio è arrivato all'Ombra del Torrazzo nelle prime ore della sera di venerdì, per partecipare all'evento inaugurale di una barberia in...
Fabrizio Corona condannato anche in appello: “Diffamò Brozovic, Icardi e Wanda Nara” - L'ex re dei paparazzi dovrà pagare 1500 euro di multa più risarcimenti per aver inventato un tradimento tra Wanda Nara e Brozovic ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Fabrizio Corona: confermata la condanna per aver diffamato Icardi e l'ex moglie - Al centro del processo un articolo del 2019 apparso sul sito del magazine "King Corona Magazine", all'epoca dell'ex agente fotografico. Riporta tio.ch