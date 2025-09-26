Fabrizio Corona condannato anche in appello | Diffamò Brozovic Icardi e Wanda Nara
Confermata dai giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Milano la condanna in primo grado per Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi è stato accusato di diffamazione per aver pubblicato sul suo sito, nel febbraio 2019, un articolo in cui parlava di un presunto divorzio tra Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara a causa del presunto tradimento della showgirl argentina con l’allora compagno di squadra Marcelo Brozovic. Corona dovrà pagare una multa di 1500 euro e le spese legali. La giudice del Tribunale, nella sentenza del 28 febbraio del 2024, aveva anche stabilito il pagamento da parte di Corona di una provvisionale per le parti civili, pari a 7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Fabrizio Corona condannato in appello per diffamazione: risarcimenti a Wanda Nara, Icardi e Brozovic - La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a Fabrizio Corona per diffamazione aggravata: nel 2019 il suo sito pubblicò un articolo su un ... Lo riporta fanpage.it
La Corte di Appello conferma la condanna a Fabrizio Corona:”Diffamò Brozovic, Icardi e Wanda Nara” - Nel febbraio 2019 il suo sito pubblicò un articolo su un presunto tradimento della showgirl argentina con Brozovic e sul divorzio dall'ex attaccante dell'Inter ... ilcorrieredelgiorno.it scrive