Fabriano ruba il bancomat a un 90enne e tenta di prelevare | arrestata ex badante

Fabriano (Ancona), 26 settembre 2025 - Sottrae il bancomat a un 90enne e tenta di effettuare un prelievo: arrestata ex badante. La donna (assieme ad una complice che è stata a sua volta denunciata) ha provato a prelevare contanti da un Atm del centro. Determinante il contributo dell’attuale assistente domestico dell’anziano, che ha intuito il pericolo e allertato in tempo i soccorsi. E’ avvenuto ieri pomeriggio quando i carabinieri della compagnia di Fabriano hanno arrestato in flagranza di reato, per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, una 45enne nordafricana residente a Fabriano, con precedenti penali per reati della stessa natura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

