Fabri Fibra pronto per il suo primo concerto al Forum d' Assago e una data è sold out
È tutto pronto per il primo concerto di Fabri Fibra all'Unipol Forum di Assago. Il rapper si esibirà con due show caratterizzati da una lunga scaletta che ripercorrerà la lunga carriera dell'artista fino ad arrivare all'ultimo disco, “Mentre Los Angeles brucia”. I concerti, quello del 30. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Hit Parade, Tony Boy scalza Fabri Fibra dalla vetta
Fabri Fibra, al via da Roma il Festival Tour 2025
Fabri Fibra e Francesco Guccini: uno strano incontro tra “avvelenati” - X Vai su X
Fabri Fibra, protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di SkyTg24 si racconta al vicedirettore della testata Omar Schillaci. Rivedi la puntata - facebook.com Vai su Facebook
Fabri Fibra e Francesco Guccini: uno strano incontro tra “avvelenati” - Nel suo ultimo disco il rapper ha preso in prestito una delle canzoni più celebri del cantautore, “L’avvelenata”, scritta mezzo secolo fa. Come scrive repubblica.it
"Da dove vengo", Fabri Fibra ospite a Stories su Sky TG24. La puntata - È Fabri Fibra il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Secondo tg24.sky.it