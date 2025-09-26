Fabri Fibra attesa per il doppio concerto al Forum di Assago
Mancano poche ore all’arrivo di Fabri Fibra all’Unipol Forum di Assago, due show che segnano il debutto per il rapper nei palazzetti. Mancano poche ore all’arrivo di Fabri Fibra all’Unipol Forum di Assago (MI), due show che segnano il debutto per il rapper di Senigallia nel palazzetto milanese, due eventi di puro rap italiano con una lunga scaletta che ripercorrerà oltre ai brani dell’ultimo disco Mentre Los Angeles brucia anche i successi che hanno segnato la sua ventennale carriera. Con lui sul palco amici e colleghi pronti a festeggiare uno dei pilastri del genere che più di altri ha segnato con la sua musica la scena rap del nostro paese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: fabri - fibra
Hit Parade, Tony Boy scalza Fabri Fibra dalla vetta
Fabri Fibra, al via da Roma il Festival Tour 2025
Fabri Fibra e Francesco Guccini: uno strano incontro tra “avvelenati” - X Vai su X
Fabri Fibra, protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di SkyTg24 si racconta al vicedirettore della testata Omar Schillaci. Rivedi la puntata - facebook.com Vai su Facebook
Scaletta Fabri Fibra al Forum di Assago, 30 settembre 2025 - In attesa di pubblicarla subito dopo il live, vediamo insieme come potrebbe prese ... Da radiomusik.it
Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto ad Agrigento - Mercoledì 20 agosto il rapper porterà la sua energia ad Agrigento, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ... Scrive tg24.sky.it