fabri fibra attesa per il doppio concerto al forum di assago

Mancano poche ore all’arrivo di Fabri Fibra all’Unipol Forum di Assago, due show che segnano il debutto per il rapper nei palazzetti. Mancano poche ore all’arrivo di Fabri Fibra all’Unipol Forum di Assago (MI), due show che segnano il debutto per il rapper di Senigallia nel palazzetto milanese, due eventi di puro rap italiano con una lunga scaletta che ripercorrerà oltre ai brani dell’ultimo disco Mentre Los Angeles brucia anche i successi che hanno segnato la sua ventennale carriera. Con lui sul palco amici e colleghi pronti a festeggiare uno dei pilastri del genere che più di altri ha segnato con la sua musica la scena rap del nostro paese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

