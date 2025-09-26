Fabio Fazio | Oggi la TV non è più niente Non conosco nessuno sotto i 50 anni che resti a casa a vederla

In occasione del ritorno di Che Tempo che fa, Fabio Fazio parla della TV di oggi in una lunga intervista. Dopo oltre 40 anni di carriera ritiene che non la televisione non abbia un senso, che non sia più niente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fabio - fazio

Il colpo a sorpresa di Fabio Fazio: Mara Venier sarà ospite fissa a “Che tempo che fa”

La trattativa tra Mara Venier e Fabio Fazio è un caso: “Il suo contratto con Rai non lo consente”

Mara Venier ospite fissa di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa? Ecco perché la Rai ha detto no

Celentano censurato da Fabio Fazio Ivan Tamburrini - facebook.com Vai su Facebook

Fabio Fazio (@fabfazio) on X - X Vai su X

Fabio Fazio: “Oggi la TV non è più niente. Non conosco nessuno sotto i 50 anni che resti a casa a vederla” - Dopo oltre 40 anni di carriera ritiene che non la televisione non abbia un senso, che non sia ... Come scrive fanpage.it

Fabio Fazio: «La tv? Non conosco nessuno sotto i 50 che dica “stasera sto a casa a vedere quel programma”. Rifarei Sanremo. Mick Jagger mi deve dei soldi» - Il conduttore torna con Che tempo che fa in un orizzonte che cambia vorticosamente: La mia, anzi la nostra tv resta un cantiere, cose belle e brutte, ma sempre frutto della creatività di più persone. Segnala msn.com