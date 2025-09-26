Fabio Fazio | Mi aspettavo che Mick Jagger guidasse rock invece no sembrava Gianni Morandi

Sette, il settimanale de Il Corriere della Sera, ha intervistato Fabio Fazio che torna in tv su il Nove per una nuova stagione di “ Che tempo che fa” Qual è il primo programma che hai visto da bambino? «Sono convinto, ma non è detto sia vero, di ricordarmi perfettamente l’allunaggio. Ma non all’ora in cui è avvenuto, in verità. Credo di averlo visto solo il giorno dopo, in una registrazione o in un telegiornale. Però ho nitido il ricordo di mia mamma che mi dice: “Siamo andati sulla Luna”, come se ci fossimo andati proprio noi della famiglia Fazio. Ricordo perfettamente il televisore con la marca Condor. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

