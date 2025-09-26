Fabio Boniolo tra IA e ingegneria dei tessuti Costruire blocchi di vita come fossero Lego

Ricercatore oncologico ad Harvard, il 31enne bioingegnere rodigino ha lasciato tutto per entrare nel team dei soci fondatori della startup a New York che vuole sviluppare una tecnologia per restituire funzionalità a organi che l’hanno persa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fabio Boniolo, tra IA e ingegneria dei tessuti. “Costruire blocchi di vita come fossero Lego”

In questa notizia si parla di: fabio - boniolo

Fabio Boniolo, un ingegnere veneto nel G7 dei giovani: «Difendiamo le democrazie con l'intelligenza artificiale» - C’è un po’ di Veneto tra i «giovani del G7» (Y7, Young ambassadors society) che fra il 13 e il 15 giugno hanno portato le loro istanze all’edizione italiana del G7 tenutasi a Borgo Egnazia, nel comune ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it