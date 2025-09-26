Fabian Ruiz torna in Serie A | c’è la contromossa del PSG
Il pilastro del Paris Saint-Germain campione d’Europa potrebbe tornare in Italia: Luis Enrique però non ci sta Il Paris Saint-German l’ha fatta da padrone nella recente serata dedicata all’elezione del Pallone d’Oro, con Ousmane Dembele che ha conquistato l’ambito riconoscimento davanti al Lamine Yamal. Fabian Ruiz (LaPresse) – Calciomercato.it Un giusto premio a quanto fatto dal PSG di Luis Enrique la scorsa stagione, con lo stesso tecnico spagnolo premiato come miglior tecnico. Nella top ten del Pallone d’Oro figurano anche altri interpreti dei parigini: da Vitinha ad Hakimi, passando per Donnarumma e Nuno Mendes. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: fabian - ruiz
Il Psg travolge anche il Real Madrid (4-0) e raggiunge il Chelsea in finale: doppietta di Fabian Ruiz
Psg ingiocabile: poker al Real con super Fabian Ruiz. È finale col Chelsea
Psg-Real Madrid, le pagelle: Fabian Ruiz domina, 8,5. Courtois non può fare di più, 6,5
Cristante è sul podio dei giocatori che hanno effettuato più passaggi che rompono la linea nei 90 minuti Nei top 5 campionati europei, solo Modric e Fabian Ruiz hanno fatto meglio. - facebook.com Vai su Facebook
PALLONE D'ORO - Napoli, 18esimo posto per McTominay, lo scozzese meglio di Lautaro, Dumfries, Bellingham e Fabian Ruiz, i dettagli https://ift.tt/vdMtVQp - X Vai su X
Fabian Ruiz lascia il ritiro della Spagna e torna al PSG: infortunio muscolare per l'ex Napoli - Dopo il problema fisico che ha costretto Ousmane Dembélé a lasciare il campo contro il Tolosa, il club parigino deve ora fare i ... Lo riporta tuttomercatoweb.com