Il pilastro del Paris Saint-Germain campione d’Europa potrebbe tornare in Italia: Luis Enrique però non ci sta Il Paris Saint-German l’ha fatta da padrone nella recente serata dedicata all’elezione del Pallone d’Oro, con Ousmane Dembele che ha conquistato l’ambito riconoscimento davanti al Lamine Yamal. Fabian Ruiz (LaPresse) – Calciomercato.it Un giusto premio a quanto fatto dal PSG di Luis Enrique la scorsa stagione, con lo stesso tecnico spagnolo premiato come miglior tecnico. Nella top ten del Pallone d’Oro figurano anche altri interpreti dei parigini: da Vitinha ad Hakimi, passando per Donnarumma e Nuno Mendes. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Fabian Ruiz torna in Serie A: c'è la contromossa del PSG