F1 e Top Gun Maverick cos' hanno in comune? Ce lo spiega Jerry Bruckheimer

26 set 2025

Jerry Bruckheimer, storico producer hollywoodiano, ha discusso dei suoi ultimi successi con F1 e Top Gun Maverick: hanno lo stesso regista, ma anche alla base la stessa filosofia di un grande spettacolo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

