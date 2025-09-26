La F1 moderna non appassiona più quasi nessuno. Tra il ruolo dell’elettronica sempre più determinante e regole severe che impediscono ai team di effettuare test ed investimenti, si è registrata nell’ultimo decennio una sorta di disaffezione nei confronti della massima categoria motoristica. Soprattutto da parte del pubblico europeo, che poi rappresenta la componente storica dei seguaci del Circus. La cosa più sorprendente (per alcuni inquietante) è che per porre rimedio a questo trend negativo, i vertici della Formula 1 le stanno pensando un po’ tutte. Negli ultimi tempi, ad esempio, ha addirittura preso quota l’ipotesi di disputare le Sprint Race a griglia invertita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - F1, Domenicali spinge per le Sprint a griglia invertita ma l’idea non convince i tifosi (Racingnews365)