Extinction Rebellion protesta al Salone dell' auto di Torino

Tg24.sky.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino il gruppo delle Red Rebels di Extinction Rebellion ha protestato in piazza in occasione dell’inaugurazione del Salone dell'auto. Gli attivisti hanno sfilato tra gli stand sventolando bandiere palestinesi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

