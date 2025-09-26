Expo del vinile dischi per tutti i gusti ai Cantieri culturali della Zisa | al via la quinta edizione della mostra-mercato
Tutto pronto a Palermo per la quinta edizione di Expo del Vinile, la manifestazione dedicata a vinili, cd e cultura musicale, organizzata dall'associazione Artigianando, che negli anni si è affermata come appuntamento di riferimento per appassionati e collezionisti. L’appuntamento, quest'anno, è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Torna a Palermo l’appuntamento più atteso dagli amanti della musica e del vintage! **EXPO DEL VINILE – V EDIZIONE** Spazio NOZ – Cantieri Culturali alla Zisa ? **3, 4 e 5 ottobre 2025** ? Orari: * 3 ottobre ? 16:00 – 22:00 * 4 e 5 ottobre ? 10:0 - facebook.com Vai su Facebook
