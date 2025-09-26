Ex Ilva le ultime ore del bando | Jindal a un passo dal forfait

Quotidianodipuglia.it | 26 set 2025

Si chiude oggi la seconda gara per la vendita di Acciaierie d?Italia, l?ex Ilva di Taranto. È stata lanciata con un bando il 7 agosto e i commissari attendono le offerte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

