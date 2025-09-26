Ex Ilva le ultime ore del bando | Jindal a un passo dal forfait
Si chiude oggi la seconda gara per la vendita di Acciaierie d?Italia, l?ex Ilva di Taranto. È stata lanciata con un bando il 7 agosto e i commissari attendono le offerte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Punti di Vista press. . EX ILVA, SI PENSA AD UNA MANIFESTAZIONE UNITARIA. IERI IL SIT-IN SOTTO IL MUNICIPIO Una manifestazione che parta dal basso con promotori i cittadini di Taranto. Questo vogliono le associazioni e tutti coloro che stanno parteci Vai su Facebook
L'ex Ilva come un borgo spopolato. Flacks ci mette un euro, si spera nell'indiana Jindal - Vigilia della scadenza della gara, dopo l'uscita di scena di Baku Steel, attesa col fiato sospeso per l'offerta degli indiani di Jindal. Si legge su huffingtonpost.it
Droni sull'Ilva, «Potrebbe essere stata un’azione provocatoria». Secondo Il numero uno di Enac è da escludere «un’attività di spionaggio» Video - Il rilievo industriale dell’ex Ilva, il fatto che si tratti di uno stabilimento che la legge riconosca come sito strategico nazionale, la procedura in corso per la vendita ... Si legge su quotidianodipuglia.it