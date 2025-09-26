Ex discarica di Tegolaia | partono i lavori di messa in sicurezza

Arezzonotizie.it | 26 set 2025

I lavori per la messa in sicurezza dell’ex discarica di Tegolaia partono grazie a un accordo tra l’Amministrazione Comunale e Enel Produzione, frutto di una collaborazione iniziata nel 2010 e aggiornata fino al 2021.La discarica, attiva tra il 1976 e il 1989, ha ospitato circa 500.000 mc di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

