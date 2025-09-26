Ex Chimica Arenella insorge il Movimento 5 Stelle | Nonostante le promesse resta il degrado

"A distanza di un mese e mezzo dal nostro ultimo sopralluogo all’interno della ex Chimica Arenella, la situazione appare immutata, se non ulteriormente aggravata perché l’area continua a essere invasa da ingombranti, residui di materiale edile, rifiuti di ogni genere e perfino da pericoloso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

ex chimica arenella insorgeDegrado all’ex Chimica Arenella, la protesta dei Cinquestelle - PALERMO – “A distanza di un mese e mezzo dal nostro ultimo sopralluogo all’interno della ex Clinica Chimica Arenella, la situazione appare immutata, se non ulteriormente aggravata”. Si legge su livesicilia.it

