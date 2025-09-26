Ex Chimica Arenella insorge il Movimento 5 Stelle | Nonostante le promesse resta il degrado
"A distanza di un mese e mezzo dal nostro ultimo sopralluogo all’interno della ex Chimica Arenella, la situazione appare immutata, se non ulteriormente aggravata perché l’area continua a essere invasa da ingombranti, residui di materiale edile, rifiuti di ogni genere e perfino da pericoloso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: chimica - arenella
Colla nel lucchetto del cancello dell'ex Chimica Arenella, l'assessore Alaimo: "Non ci faremo intimidire"
Ex Chimica Arenella, l'assessore sostituisce il lucchetto danneggiato: "Pronti a rafforzare i controlli"
Ex Chimica Arenella, l'assessore sostituisce il lucchetto danneggiato: "Pronti a rafforzare i controlli" https://ift.tt/iEMDrem - X Vai su X
Il Riposo di Snoopy cimitero e cremazione per animali ?3201980111(Marilena) 3336380997 H24 www.ilriposodisnoooy.net Potenza Via della Chimica 115 (palazzo OVS) H24 7/7 - facebook.com Vai su Facebook
Degrado all’ex Chimica Arenella, la protesta dei Cinquestelle - PALERMO – “A distanza di un mese e mezzo dal nostro ultimo sopralluogo all’interno della ex Clinica Chimica Arenella, la situazione appare immutata, se non ulteriormente aggravata”. Si legge su livesicilia.it