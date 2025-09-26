Ex Aeronautica un servizio di vigilanza per tutelare personale Ausl e pazienti

DA Modena il Punto prelievi nell’area ex Aeronautica in via Minutara diventa più sicuro e sorvegliato a tutela sia delle persone che utilizzano i servizi sanitari sia dei professionisti che ci lavorano. Negli ultimi mesi, infatti, l'area era diventato rifugio di sbandati - specie nei fabbricati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

