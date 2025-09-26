Everest Andrzej Bargiel primo uomo a scendere dalla vetta con gli sci senza ossigeno supplementare il VIDEO dell' impresa storica

L'atleta polacco, già noto per le sue imprese al limite, ha trascorso 16 ore nella cosiddetta "zona della morte", dove l'aria rarefatta rende ogni movimento una lotta contro il tempo e il fisico L'alpinista polacco Andrzej Bargiel, 37 anni, ha compiuto un'impresa senza precedenti: è diventato.

