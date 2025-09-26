Evento leggendario di shiny in Pokémon scarlet e violet | proteste e polemiche

Jumptheshark.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova iniziativa di distribuzione di Pokémon leggendari con caratteristiche speciali sta attirando l’attenzione dei fan, ma si stanno verificando diverse criticità. La diffusione di Pokémon Shiny Koraidon e Miraidon rappresenta un passo importante, poiché per la prima volta questi Leggendari vengono resi disponibili senza restrizioni di shiny-lock, anche se il processo presenta alcune complicazioni. la distribuzione dei Pokémon shiny in pokemon scarlet e violet. una novità che rompe i limiti precedenti. In passato, Koraidon e Miraidon erano soggetti a restrizioni di shiny-lock, impedendo ai giocatori di ottenere versioni con colori diversi dalla normale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

evento leggendario di shiny in pok233mon scarlet e violet proteste e polemiche

© Jumptheshark.it - Evento leggendario di shiny in Pokémon scarlet e violet: proteste e polemiche

In questa notizia si parla di: leggendario - shiny

Cerca Video su questo argomento: Evento Leggendario Shiny Pok233mon