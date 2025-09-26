Evento enogastronomico a Pozzuoli

Ricevo e pubblico il comunicato stampa della portavoce del Sindaco di Pozzuoli, Giordana Mobilio. "Pozzuoli celebra il gusto. Due giorni di iniziative per l'evento enogastronomico Azzurro Pozzuoli con showcooking, masterclass e degustazioni alla riscoperta dei sapori del Mediterraneo e per la valorizzazione dei territori. Il 29 e 30 settembre dalle ore 17,30 in Piazza della .

SABATO E DOMENICA - -: Pozzuoli, Cuma (NA) - Roccamonfina (CE) - Erc

