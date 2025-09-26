Eventi Week-end | camminate solidali con Strasaronno e Strarovellasca Festival della Speranza a Bollate con Delpini

Questo fine settimana, da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025, in evidenza le corse non competitive a Saronno e Rovellasca, che uniscono sport e solidarietà: i proventi infatti andranno in beneficenza. Proseguiranno poi gli appuntamenti del “Festival della Speranza” a Bollate, che ospiterà l’arcivescovo Delpini. Farà poi il suo debutto la prima “Novate Fiera”, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: week - camminate

Camminata tra i vigneti – Domenica 28 Settembre La Pro Loco Caprino Veronese APS vi invita a scoprire il fascino del territorio con una nuova edizione de Le Camminate del Weekend! Sentiero dei Vigneti Ritrovo: Via Alcide De Gasperi – Albare - facebook.com Vai su Facebook

Eventi Week-end: camminate solidali con “Strasaronno” e “Strarovellasca”, “Festival della Speranza” a Bollate con Delpini - Questo fine settimana, da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025, in evidenza le corse non competitive a Saronno e Rovellasca, che uniscono sport e ... ilnotiziario.net scrive

"DiVin Ottobre" compie 20 anni: foliage, camminate e gusto nel cuore del Trentino - Ventesima edizione e un ricco calendario in tutto il territorio, nei cinque fine settimana del mese, con la Strada del vino e dei sapori, per celebrare l’autunno nella sua veste più autentica - Scrive giornaletrentino.it