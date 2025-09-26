Eventi meteorologici estremi | convegno a Palazzo Zanca
Il Comune di Messina promuove il convegno "Eventi meteorologici estremi: previsioni meteo e analisi climatica, dalla scala nazionale al contesto locale", che si terrà mercoledì 1° ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.L’iniziativa, organizzata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
