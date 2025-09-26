Eventi e tornei | sempre più ragazzi al Kas8

È passato un anno da quando la Papa Giovanni XXIII ha preso in gestione il Kas8, il centro giovani di Bellaria Igea Marina, raccogliendo il testimone di 2000Giovani. Dodici mesi che hanno già segnato il cambio di passo: i progetti con Comune e scuole, l’attività con educatori di strada ed eventi capaci di portare i ragazzi fuori e dentro il centro, facendoli sentire protagonisti. Il bilancio di questo primo anno alla guida del Kas8? "Noi siamo subentrati a una realtà già in movimento – fa il punto Fethi Atakol, il responsabile – La nostra forza è l’impianto del progetto: una coprogettazione con Comune e scuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

