Eventi al Circolo dei negozianti Libri mostre solidarietà e salute Un programma per tutti i gusti

Si dice che la compagnia fa da padrona in ogni contesto, soprattutto quelli più scomodi. La vera pace si trova proprio in chi ti circonda, che non solo rende tutto più bello ma regala anche spunti nuovi ad abitudini o luoghi dati ormai per scontati. Poi, chiaro, svolgere delle attività insieme è ciò per cui ci si ritrova, molto spesso. Per questo il Circolo dei Negozianti di corso Giovecca ha presentato il suo nuovo programma fino a fine anno, sia per i soci che per la cittadinanza. "Siamo ormai il fulcro delle attività qui a Ferrara – ha sottolineato il presidente del Circolo Paolo Orsatti – e fino a fine anno avremo una trentina di eventi sociali, musicali, cinematografici, culinari e culturali.

