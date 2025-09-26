Evelina Sgarbi | la figlia ribelle di Vittorio tra amore controversie e un’eredità contesa

Nel vortice di polemiche familiari che tengono banco sui media italiani, sta emergendo come figura centrale il nome di Evelina Sgarbi, figlia minore di Vittorio Sgarbi, il critico d’arte e politico dalle alterne vicende noto per i suoi toni accesi. A 25 anni Evelina è passata da un profilo riservato a protagonista di un dramma pubblico, segnato da accuse reciproche scambiate con il padre. Scopriamo chi è davvero Evelina e perché il suo nome è al centro di un dibattito che mescola affetti, eredità e accuse di avidità. Evelina Sgarbi è nata nel 2000 dalla relazione tra Vittorio Sgarbi e Barbara Hary, una donna che ha condiviso con il critico momenti intensi ma tumultuosi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Evelina Sgarbi: la figlia ribelle di Vittorio tra amore, controversie e un’eredità contesa

