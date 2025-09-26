V ittorio Sgarb, è al centro di un’accesa controversia familiare con la figlia 25enne Evelina. La giovane ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni di salute. Sgarbi, 73 anni, ha reagito con amarezza, definendo l’iniziativa della figlia un’offesa personale e annunciando, a sorpresa, le sue imminenti nozze con la compagna Sabrina Colle. Vittorio Sgarbi, la battuta volgare e sessista fa indignare: «Quelle nate nel 2000 sono tutte tr.» X Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. La montagna incantata di Depero Vittorio Sgarbi, la figlia chiede un tutore legale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Evelina chiede un amministratore di sostegno, il critico d'arte si dichiara offeso