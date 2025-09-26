Evelina chiede un amministratore di sostegno il critico d' arte si dichiara offeso
V ittorio Sgarb, è al centro di un’accesa controversia familiare con la figlia 25enne Evelina. La giovane ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni di salute. Sgarbi, 73 anni, ha reagito con amarezza, definendo l’iniziativa della figlia un’offesa personale e annunciando, a sorpresa, le sue imminenti nozze con la compagna Sabrina Colle. Vittorio Sgarbi, la battuta volgare e sessista fa indignare: «Quelle nate nel 2000 sono tutte tr.» X Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. La montagna incantata di Depero Vittorio Sgarbi, la figlia chiede un tutore legale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina chiede un amministratore di sostegno per il padre
La figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, ha fatto depositare dai propri avvocati un'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre.
Intanto al Comune di Arpino, dove Sgarbi è sindaco, l'opposizione ha presentato istanza per l'impedimento permanente: "Non si vede da ..."