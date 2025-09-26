Eurovision 2026 a novembre la decisione sulla presenza di Israele

Lapresse.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno annunciato che i paesi membri voteranno a novembre per decidere chi potrà partecipare allo spettacolo musicale del prossimo anno, poiché sono aumentate le richieste di esclusione di Israele a causa della guerra a Gaza. Il portavoce Dave Goodman ha dichiarato venerdì in una email che il consiglio di amministrazione dell’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), che riunisce le emittenti pubbliche, ha inviato una lettera ai membri indicando che la votazione si terrà in un’assemblea generale straordinaria online all’inizio di novembre. Paesi come Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna hanno minacciato di non partecipare all’Eurovision Song Contest a meno che Israele non venga escluso dalla competizione a causa della guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

eurovision 2026 a novembre la decisione sulla presenza di israele

© Lapresse.it - Eurovision 2026, a novembre la decisione sulla presenza di Israele

In questa notizia si parla di: eurovision - novembre

Eurovision Song Contest, a novembre la decisione sulla presenza di Israele - Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno annunciato che a inizio novembre i Paesi membri voteranno per decidere chi potrà partecipare all'edizione 2026, poiché sono aumentate le richieste ... Si legge su msn.com

eurovision 2026 novembre decisioneEurovision 2026: EBU, a inizio novembre la riunione decisiva su Israele - A inizio novembre ci sarà la riunione decisiva dell'EBU sulla partecipazione di Israele all'Eurovisoin 2026. Segnala eurofestivalnews.com

Cerca Video su questo argomento: Eurovision 2026 Novembre Decisione