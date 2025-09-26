Eurovision 2026 a novembre la decisione sulla presenza di Israele
Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno annunciato che i paesi membri voteranno a novembre per decidere chi potrà partecipare allo spettacolo musicale del prossimo anno, poiché sono aumentate le richieste di esclusione di Israele a causa della guerra a Gaza. Il portavoce Dave Goodman ha dichiarato venerdì in una email che il consiglio di amministrazione dell’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), che riunisce le emittenti pubbliche, ha inviato una lettera ai membri indicando che la votazione si terrà in un’assemblea generale straordinaria online all’inizio di novembre. Paesi come Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna hanno minacciato di non partecipare all’Eurovision Song Contest a meno che Israele non venga escluso dalla competizione a causa della guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: eurovision - novembre
