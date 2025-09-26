Eurovision 2026 a novembre i Paesi voteranno sull’esclusione di Israele | la decisione dell’Ebu dopo le minacce di boicottaggio
L’assemblea generale dell’ Unione europea di radiodiffusione (Ebu), l’ente che riunisce le emittenti pubbliche di numerosi Paesi, terrà un voto a novembre per decidere se escludere o meno Israele della prossima edizione dell’ Eurovision Song Contest 2026. La decisione arriva dopo una serie di minacce di boicottaggio avanzate da diversi Paesi, tra cui Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, che contestano la partecipazione dello Stato ebraico come atto di protesta contro i crimini perpetrati nei confronti della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. Anche tre consiglieri di amministrazione della Rai – Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale – hanno chiesto che il servizio pubblico rinunci a prendere parte alla manifestazione. 🔗 Leggi su Open.online
