Europei 2032 scelto il nuovo Commissario straordinario per gli stadi | sarà Massimo Sessa
Europei 2032, la scelta del Governo: Abodi indica Sessa per coordinare gli interventi sulle infrastrutture sportive. Le novità. In vista del Campionato Europeo di calcio UEFA 2032, il Governo accelera sul fronte delle infrastrutture. Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha proposto la nomina dell’ ingegner Massimo Sessa come Commissario straordinario per gli stadi, ruolo cruciale per il coordinamento e il supporto degli interventi necessari in vista della manifestazione che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. La proposta è stata avanzata al Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, con l’obiettivo di ottenere l’acquisizione del concerto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 🔗 Leggi su Internews24.com
