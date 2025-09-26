Europa risposta immediata alla Russia Si passa dalle parole ai fatti Incubo Guerra

Una telefonata tra ministri, sguardi tesi, un senso d'urgenza che cresce da settimane: nell'Est dell'Europa si respira aria di cambiamento, ma nessuno sa davvero cosa stia per accadere. Tra confini che scricchiolano e minacce che volano basso, la parola d'ordine è una sola: proteggersi, ora più che mai. Dietro le porte chiuse di un vertice a Helsinki, qualcosa si è mosso. Non più solo chiacchiere, non più promesse: stavolta l'Unione Europea prepara davvero la sua risposta più concreta e decisa alle provocazioni che arrivano da Est. Il nome che circola tra i corridoi è già una promessa di sicurezza: "muro anti-droni".

Il testo integrale della lettera di Donald Trump sui dazi all’Europa e la risposta dell’Ue

Dazi, l’Europa al bivio sulla risposta a Trump

Ucraina, strage con 20 morti a Yarova. Zelensky: “Serve risposta Usa e Europa”

«Putin non sta solo testando la reazione dell'Europa e della Nato, ma è anche una prova della risposta militare sul campo. Vuole capire quanto l'Europa sia pronta alla guerra.» Mychajlo Podoljak, consigliere di Zelensky, nell'intervista di Francesca Martelli

L'accordo Ue-Mercosur è la risposta migliore ai dazi di Trump e al ritorno del protezionismo. Aprirsi a nuovi mercati, come quello sudamericano, è una scelta giusta. Per l'Europa e soprattutto per l'Italia, che sull'export fonda una parte importante della propria

Aerei russi nei cieli Nato, dove vuole arrivare Putin? I rischi politici ed economici per l'Europa, la risposta dell'Alleanza, l'Italia: domande e risposte - È la domanda che si fanno tutti nelle cancellerie occidentali: che cosa vuole ottenere Putin con gli sconfinamenti dei jet, i droni e tutto l'armamentario della ...

In caso di guerra Russia pronta a travolgere l'Europa "in 100 ore", l'allarme dell'ex generale Nato - L'ex comandante Nato Shirreff avverte: la Russia potrebbe travolgere l'Europa in 100 ore.