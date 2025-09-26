Europa League la squadra di Italiano fermata dall’Aston Villa Rimpianto Bologna non basta un super Skorupski

ASTON VILLA 1 BOLOGNA 0 ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen (75’ Digne); Guessand, McGinn, Kamara, Rogers; Buendia (58’ Sancho), Malen (58’ Watkins). All. Emery. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (70’ Holm), Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi (70’ Orsoilini), Odgaard (83’ Fabbian), Cambiaghi (70’ Rowe); Castro (83’ Dallinga). All. Italiano Arbitro: Gil Manzano (Spa) Note: ammoniti Cash, Vitik, Lucumi, McGinn. Al 63’ Skorupski para rigore a Watkins. L’Europa va ancora di traverso al Bologna. O meglio: di traversa, quella su cui Castro stampa le speranze di uscire con un risultato positivo dal Villa Park. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

