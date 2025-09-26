Europa League i risultati delle avversarie della Roma | vincono Lille e Stoccarda Rangers ko
Archiviato l’ottimo debutto con il 2-1 in casa del Nizza, la Roma osserva con attenzione le squadre che affronterà nel suo percorso di Europa League. Ieri, 25 settembre, è andata in scena gran parte della prima giornata della fase a girone unico, con risultati già significativi per delineare le prime gerarchie. I risultati delle avversarie dei giallorossi. Tra le avversarie dirette dei giallorossi, il Lille ha superato 2-1 i norvegesi del Brann, mentre lo Stoccarda si è imposto sul Celta Vigo con lo stesso punteggio. Vittoria netta del Panathinaikos contro lo Young Boys, mentre i Rangers hanno steccato all’esordio perdendo 1-0 sul campo del Genk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Bologna ko all'esordio in Europa League a Birmingham. L'Aston Villa di Emery si impone 1-0 grazie a McGinn #ANSA - X Vai su X
Risultati Europa League, classifica/ Roma subito corsara! Diretta gol live score (24 settembre 2025) - Risultati Europa League, classifica e diretta gol live score oggi mercoledì 24 settembre 2025 delle prime nove partite della prima giornata. Da ilsussidiario.net
Risultati Europa League, classifica/ Colpo Porto! Diretta gol live score (oggi 25 settembre 2025) - Risultati Europa League, classifica: la prima giornata del girone unico si conclude giovedì 25 settembre, il Bologna esordisce a Birmingham. Segnala ilsussidiario.net