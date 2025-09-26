Europa League Giroud ancora in gol con il Lille | VIDEO
Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, ora veste la maglia del Lille. Ecco il video del gol siglato ieri sera in Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: europa - league
La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League
Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League
PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici
Il nostro primo gol nell'Europa League 2025/26 #ASRoma - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Calcio #EuropaLeague Comincia male l'avventura del #Bologna, sconfitto in trasferta 1-0 dall'Aston Villa. Un insuccesso che però non mina la fiducia della squadra. Il racconto della partita con Giuseppe Bisantis. #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Eterno Giroud, 39 anni a suon di gol: "Con l’età ci sono cose che non cambiano molto..." - Con quella di ieri l'ex Milan è il terzo marcatore più anziano da quando esiste l’Europa League. Riporta gazzetta.it
Giroud salta più di due metri a quasi 39 anni: il gol di testa al Brann meglio del record di Sotomayor - Giroud continua a stupire: l'attaccane del Lille è decisivo in Europa League con un colpo di testa “da record”, l'ex Milan salta più alto persino ... fanpage.it scrive