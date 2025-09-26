Europa League Giroud ancora in gol con il Lille | VIDEO

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, ora veste la maglia del Lille. Ecco il video del gol siglato ieri sera in Europa League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

europa league giroud golEterno Giroud, 39 anni a suon di gol: "Con l’età ci sono cose che non cambiano molto..." - Con quella di ieri l'ex Milan è il terzo marcatore più anziano da quando esiste l’Europa League. Riporta gazzetta.it

europa league giroud golGiroud salta più di due metri a quasi 39 anni: il gol di testa al Brann meglio del record di Sotomayor - Giroud continua a stupire: l'attaccane del Lille è decisivo in Europa League con un colpo di testa “da record”, l'ex Milan salta più alto persino ... fanpage.it scrive

